Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Registrierkasse bei Einbruch gestohlen Polizei Weinheim ermittelt und bittet um Hinweise

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wurde den Beamten des Polizeireviers Weinheim ein Einbruch in der Breslauer Straße gemeldet. In der Nacht zuvor stiegen bislang unbekannte Täter über das aufgehebelte Oberlichtfenster in den Küchenraum der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ein und stahlen eine Registrierkasse sowie weiteres Bargeld aus einem Spendenschwein in Höhe von über 1.500 Euro.

Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden und auch in welcher Höhe Sachschaden entstand, bedarf derzeit der weiteren Überprüfungen. Einbruchszeit war zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr und Sonntagmorgen, 7 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

