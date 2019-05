Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend war eine Skoda-Fahrerin in der Nußlocher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Fahrer eines 3-er BMW aufschloss. Der Mann fuhr so dicht auf, dass weder Kennzeichen noch Frontscheinwerfer im Rückspiegel zu erkennen waren. Durch das geöffnete Fenster forderte der Mann die Skoda-Fahrerin auf, schneller zu fahren. Kurz vor dem Walldorfer Rathaus überholte der BMW den Skoda, obwohl die Frau gerade einen Radfahrer passierte. Um einen Unfall zu verhindern, bremste sie stark ab.

Trotz Rotlicht zeigender Ampel fuhr der BMW-Fahrer über die Kreuzung Nußlocher-/Ringstraße. Er war mit einem weißen BMW der 3-er Serie unterwegs; selbst trug er eine Kappe.

Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Die Abfragen des übermittelten Kennzeichens verliefen bislang negativ.

Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem weißen BMW bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/57090 (Polizeirevier Wiesloch) zu melden.

