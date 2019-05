Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Geldbörse aus Handtasche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einer 55-jährigen Frau wurde am Mittwochnachmittag in der Mannheimer Innenstadt die Geldbörse entwendet. Ein unbekannter Täter öffnete an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz (Fahrtrichtung Mannheim-Schönau) den Reißverschluss an der Handtasche der Frau und entwendete daraus die Geldbörse. Die 55-Jährige versuchte noch, den Täter festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 180 cm groß - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Schlank - Kurze blonde Haare - Trug Jeanshose und Jeanshemd

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

