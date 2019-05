Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Anhänger löst sich von Anhängerkupplung, kollidiert mit Ford und rutscht über die Fahrbahn - über 5.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 8:15 Uhr, löste sich während der Fahrt auf der Feudenheimer Straße an dem VW eines 53-Jährigen der Anhänger und prallte gegen einen Ford Transit. Der VW-Fahrer befuhr aus Mannheim-Feudenheim kommend die linke Spur des Linksabbiegerstreifens und wollte auf die B38a abbiegen. Da der Anhänger nicht ausreichend gesichert war, löste er sich von der Anhängerkupplung und prallte auf der rechten Fahrspur gegen den Ford. Der 36-jährige Ford-Fahrer wollte dem Anhänger noch ausweichen und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen, welches verbogen wurde. Der Anhänger rutschte nach dem Aufprall über die Fahrbahn und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell