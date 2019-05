Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Fahrzeuge in der Bruchstraße beschädigt - Kommen dieselben Täter in Frage ? Polizei bittet um Hinweise

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei in der Bruchstraße abgestellte Autos beschädigten am Sonntag bislang unbekannte Täter. Die Geschädigten wurden auf die Kratzer aufmerksam und erstatteten Anzeige bei der Sinsheimer Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und schließen nicht aus, dass es sich um ein- und dieselben Täter handelt. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht geklärt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

