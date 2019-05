Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Bürogebäude - Hinweise an die Weinheimer Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Fenster eines Bürogebäudes in der Kopernikusstraße brachen in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr bislang unbekannte Täter auf und verschafften sich so Zugang. Die Räumlichkeiten einer Rechtsanwaltskanzlei sowie die zweier Steuerberatungsbüros wurden komplett durchsucht und ersten Erkenntnissen nach Bargeld, Briefmarken und Laptops gestohlen. Die Geschädigten schließen jedoch nicht aus, dass weitere Utensilien aus den Büros gestohlen wurden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Den Schaden am Fenster beziffern die Beamten mit mehreren hundert Euro. Zeugen, die zur Tatzeit evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, aufzunehmen.

