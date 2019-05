Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Renault Clio auf Park&Ride-Parkplatz beschädigt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Außenspiegel eines auf dem P+R-Parkplatz an der A 5/AS Wiesloch/Walldorf abgestellten roten Renault Clio traten über die vergangenen Tage bislang unbekannte Täter ab und lief u.a. über das Fahrzeug. Die aus Rastatt stammende Frau parkte ihren Wagen zwischen Donnerstag und Sonntag und hat nun einen Schaden von 2.500 Euro zu regeln. In den zurückliegenden Tagen wurden mehrere dort abgestellte Autos durch Unbekannte beschädigt, so dass die Polizei nicht ausschließt, dass es sich um ein- und dieselben Täter handelt. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell