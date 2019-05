Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Untergimpern, Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand macht Haus unbewohnbar

Untergimpern / Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es im Haferweg zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem ein T-Shirt Feuer gefangen hatte. Gegen 07:30 Uhr wurde der Vater eines 7-Jährigen auf Flammen im Kleiderschrank des Sohnes aufmerksam. Da beim Löschen viel Rauch entstand, verließ die Familie glücklicherweise vorsorglich das Haus - denn das Feuer brach erneut aus. Das gesamte Kinderzimmer stand nach kurzer Zeit in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, allerdings ist das Haus bis auf weiteres unbewohnbar. Was den Brand auslöste ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Sinsheim.

