POL-MA: Hockenheim/Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Kfz-Aufbrüche - Besteht Tatzusammenhang? Zeugen gesucht!

Hockenheim/Altlußheim (ots)

Im Bereich Hockenheim und Altlußheim wurden am Donnerstag, zwischen 17:40 Uhr und 19:45 Uhr, insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen.

In Hockenheim schlug ein bislang unbekannter Täter jeweils eine Scheibe der betroffenen Autos ein, von denen zwei in der Dresdener Straße, eins im Nordring und das vierte Fahrzeug in der Straße "Ketschau" geparkt waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden aus den Fahrzeugen eine Ledertasche mit Schulunterlagen und ein Laptop sowie Lehrbücher entwendet.

Auch in Altlußheim in der Straße "Lusshof" wurde ein Auto aufgebrochen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann aus dem Hyundai einen Rucksack mit einem Tablet sowie zwei Funkgeräte und Unterlagen entwendete und mit dem Diebesgut in einen silber-grauen Mercedes einstieg, in dem ein weiterer Mann saß. Anschließend waren die Männer mit dem Auto in unbekannte Richtung davongefahren. Wie sie das Auto entriegeln konnten, ist derzeit unklar. Der Zeuge beschrieb, dass einer der Täter einen Vollbart hatte. Weitere Informationen liegen der Polizei bislang nicht vor.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

