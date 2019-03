Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Eine 24 Jahre alte Hyundai-Fahrerin missachtete am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr an der Kreuzung Eberhardstraße / Friedrichstraße die Vorfahrt eines 40-jährigen Lkw-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen prallte der Hyundai noch gegen ein geparktes Auto, das ebenfalls beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei rund 5500 Euro.

Fellbach: Aufgefahren

Ein 18-jähriger Fahranfänger verursachte am Donnerstag, gegen 08:45 Uhr an der Kreuzung Eberhardstraße / Bühlstraße einen Auffahrunfall. Der junge Mann erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 41 Jahre alte Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf den Pkw auf. Am BMW des Unfallverursachers entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am Fiat von etwa 2000 Euro.

Backnang: Unfallflucht in Parkhaus

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch, zwischen 07:45 Uhr und 16:25 Uhr in einem Parkhaus Am Obstmarkt einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon. Am geparkten Seat Leon entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

