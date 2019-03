Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden: Unfall mit drei Verletzten

Remshalden (ots)

Am Donnerstag, kurz vor 10:30 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Grunbach und Großheppach im Bereich vor einer Baustelle zum Rückstau. Dies bemerkte ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Audi mit hoher Geschwindigkeit auf. Beim Aufprall wurden sowohl der Unfallverursacher, als auch seine 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 29-jährige Fahrer des anderen Audi wurde leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße musste zeitweise in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt werden, weshalb es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kam.

