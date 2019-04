Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter wird bei versuchtem Einbruch in Bäckereifiliale von Zeugen erwischt

Mannheim (ots)

In der Mozartstraße versuchte ein bislang unbekannter Täter am frühen Dienstag, gegen 4:30 Uhr, in eine Bäckereifiliale einzubrechen. Der Unbekannte wollte mit einem Pflasterstein eine Scheibe zerstören, als ein Zeuge ihn auf frischer Tat erwischte. Er ließ sofort von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Laut Aussage des Zeugen war der Mann ca. 1,70 m groß, hatte kurze dunkle Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug dunkle Kleidung.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

