POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Staubsaugautomat an Tankstelle aufgebrochen

Heidelberg (ots)

Zwischen Sonntag 23 Uhr und Montag 2.45 Uhr wurde an einer Tankstelle in der Straße "Am Götzenberg" ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter entwendete daraus den Kasseneinsatz mit dem Bargeld. Der Versuch einen weiteren Automaten aufzubrechen, scheiterte allerdings.

Personen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heidelberg-Emmertsgrund unter Tel.: 06221/389942 oder beim Revier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

