POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Navigationsgerät aus Mercedes ausgebaut und gestohlen - Zeugen gesucht!

Aus einem Mercedes-Benz C350, der in der Zeit von Sonntag, 17:30 Uhr bis Montag, 7:50 Uhr, in der Seckenheimer Landstraße, in Höhe einer Edeka-Filiale geparkt war, baute ein bislang unbekannter Täter das Navigationsgerät aus und entwendete dieses. Weiterhin wurde aus dem Auto der Schaltknauf gestohlen. Der Unbekannte hatte an dem PKW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und war so ins Fahrzeuginnere gelangt. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

