Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Tiefgarage

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die Heddesheimer Straße wurde Polizei und Feuerwehr am Dienstag gegen 19.20 Uhr aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage gerufen.

Vor Ort bestätigte sich der Brandverdacht in der Garage im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Diese war mit einer Aufzugvorrichtung versehen, bei welcher zwei Fahrzeuge übereinander geparkt werde konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Lappen unterhalb dieser Vorrichtung aus bisher noch unbekannten Gründen in Brand.

Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg gelöscht werden.

Die Bewohner des Hauses befanden sich bereits außerhalb der Wohnungen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Für die Löscharbeiten musste die Heddesheimer Straße für eine Stunde gesperrt werden.

