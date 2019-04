Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Motorradtraining auf dem Hockenheimring

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich beim Motorradtraining auf dem Hockenheimring ein Unfall, bei dem ein 52-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Kraftrad die Rennstrecke des Hockenheimrings zu Trainingszwecken. Eingangs der Einfahrt ins Motodrom kam es zur Berührung mit einem in gleicher Richtung fahrenden 59-Jährigen und dessen Motorrad. Beide Fahrer stürzten daraufhin und zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der 59-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde, diagnostizierten die behandelnden Ärzte bei dem 52-jährigen Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallablaufs wurden Sachverständige an der Unfallstelle hinzugezogen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim zur Unfallursache dauern an.

