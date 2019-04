Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Nach Angriff auf Frau - Kriminalpolizei fahndet mit Foto des Täters

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 12.03.2019 auf Mittwoch, den 13.03.2019 wurde eine 28-jährige Frau in der Poststraße von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Der Täter griff die Geschädigte gegen 01:00 Uhr ohne erkennbares Motiv an, indem er ihr ins Gesicht und den Bauch schlug. Außerdem würgte er sie und brachte sie zu Boden um dort weiter auf die Frau einzuschlagen. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und eilten der 28-Jährigen zu Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4217316

Die Tat wurde von einem weiteren Zeugen mit einem Smartphone gefilmt. Aus dem Video veröffentlichten die Ermittler der Kriminalpolizei nun Bilder des Täters und erhoffen sich so weitere Hinweise. Die Bilder können hier eingesehen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-mannheim-heidelberg-bergheim-gewaltsamer-uebergriff-auf-eine-frau-durch-unbekannten-taeter/

Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zur Identität geben? Zeugen, werden gebeten, sich mit den Beamten unter 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

