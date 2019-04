Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Brände im Oftersheimer Wald - Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Oftersheim sind Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 14.30 Uhr zu einem Brand gerufen worden. Im Waldstück hinter der Kleingartenanlage im Kohlwaldweg gerieten circa 1.000 Quadratmeter Unterholz in Brand. Eine Zeugin konnte beobachten wie sich unmittelbar nach dem Brandausbruch eine Person von dem Waldstück entfernte und zu Fuß in Richtung Friedhof in Oftersheim ging.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren Oftersheim und Schwetzingen gelöscht werden.

Im Bereich des Brandes konnte eine Feuerstelle festgestellt werden. Außerdem wurden dort weitere Gegenstände zur Auswertung sichergestellt.

Bei dem Brand entstand ein geringer Baumschaden. Es wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet ohne, dass ein Tatverdächtiger festgestellt werden konnte.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Person: Männlich, circa 180 cm, 25-30 Jahre, sportlich/kräftige Statur, glatte schwarze Haare (zerzaust), westeuropäischer Phänotyp

Kleidung: Blaue Winter-Steppjacke (ähnlich einer Daunenjacke) mit pelzbesetzter Kapuze, beiger Rucksack, führte zusätzlich eine Tüte mit sich

Bereits am Morgen gegen 6.50 Uhr war ein polizeilicher Einsatz an selber Stelle von Nöten. Es handelte sich hierbei um ein nicht rechtmäßig entzündetes Lagerfeuer. In diesem Zusammenhang wurde ein 32-jähriger Mann zur Anzeige gebracht. Ob es sich bei der Person um denselben Mann handelt, der sich gegen 14.30 Uhr von der Stelle entfernte, bedarf der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim, welches zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können, nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell