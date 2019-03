Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt

alkoholisiert Auto gefahren

Mannheim (ots)

Weil er in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wurde am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr ein 27-jähriger Ford-Fahrer in der Riedfeldstraße von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten deutlich Alkoholgeruch bei dem Mann fest, was durch einen Alkoholtest bestätigt wurde. Er musste mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein kam zu den Akten.

