Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt

Auf Polizei und Rettungsdienst losgegangen

Heidelberg (ots)

Nachdem ein 34-jähriger am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr mit dem Türsteher einer Kneipe in der Unteren Straße in einen Streit geriet und diesen offensichtlich verlor, benötigte der stark alkoholisierte Mann medizinische Versorgung. Allerdings wollte er sich weder von Polizei noch den Sanitätern helfen lassen und schlug und trat gegen sie. Ein Sanitäter wurde hierbei durch einen Schlag ins Gesicht verletzt, bevor dem Wüterich schließlich die Handschließen angelegt werden konnten. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 34-jährige anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Widerstand und Körperverletzung gegen ihn, weshalb er noch die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen musste.

