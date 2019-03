Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Unbekannte brachen auf Firmengelände VW auf, drangen in Bürokomplex ein und stahlen Transporter - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr, auf einem Firmengelände in der Fahrlachstraße einen VW auf, drangen dann in einen Bürokomplex ein und stahlen einen Transporter. Die Unbekannten schlugen zunächst auf dem Gelände einer Digitaldruckerei die Scheibe eines VWs ein und entwendeten daraus ein mobiles Navigationsgerät. Anschließend durchtrennten sie den Zaun zum Nachbargelände und stapelten am dortigen Firmengebäude Paletten aufeinander, um an das Fenster im Obergeschoss zu gelangen. Dieses brachen sie gewaltsam auf, stiegen in den Komplex ein und durchsuchten in mehreren Büroräumen sämtliche Schränke. Während sie aus den Räumlichkeiten eines Vermessungsbüros einen hochwertigen Laptop und ein Vermessungsgerät mitgehen ließen, wurde aus den Räumen eines Steuerbüros offensichtlich nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Im selben Zeitraum wurde von einem benachbarten Firmengelände ein silberner VW Transporter von noch unbekanntem Wert gestohlen. An diesem waren die Kennzeichen MA-CW 230 angebracht. Ein Zusammenhang der beiden Taten ist wahrscheinlich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Transporters geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

