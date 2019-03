Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und mit geparktem Auto kollidiert - Pressemeldung Nr. 2

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits am Dienstag, 12.03.2019 berichtet, kam am Dienstagmorgen ein 80-jähriger Ford-Fahrer in der Gleiwitzer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten VW-Golf. Anschließend wurde er regungslos im Fahrzeug vorgefunden und unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller Reanimationsversuche verstarb der 80-Jährige wenig später im Krankenhaus. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte ist davon auszugehen, dass Herzprobleme todesursächlich waren.

