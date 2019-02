Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Wegen eines Ausparkvorgangs kam es am Samstagabend im Stadtteil Rheinau zwischen einem Autofahrer und einer Autofahrerin zu einem Streit, der eskalierte. Eine 21-jährige Frau wollte kurz vor 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Relaisstraße rückwärts ausparken. Während des Ausparkvorgangs näherten sich drei männliche Personen einem daneben abgestellten VW-Golf. Einem der Männer dauerte das Ausparken offenbar zu lange, er begab sich zum Fahrzeug der 21-Jährigen, riss die Fahrertür auf und begann eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf nahm der Unbekannte Pfefferspray zur Hand und sprühte ins Fahrzeuginnere. Anschließend flüchteten die drei Männer zu Fuß in Richtung Relaisstraße. Die 21-Jährige und ihr 22-jähriger Beifahrer erlitten durch das Pfefferspray Augenreizungen und wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus lehnten sie ab.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Recht groß - 40 bis 50 Jahre alt - Kurze Haare - Trug eine dunkle Jacke

Person 2:

- Klein - 40 bis 50 Jahre - Dunkel gekleidet

Zur dritten männlichen Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

