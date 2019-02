Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Versuchter Geschäftseinbruch in der Hauptstraße Duo entfernt sich - Fahndung der Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zum Sonntag, kurz nach 2 Uhr zwei Männer in der Fußgängerzone, von denen sich zumindest eine Person an dem Fenster eines Imbiss zu schaffen gemacht hatte und verständigte die Polizei.

Die Männer entfernten sich daraufhin in Richtung Hoffenheim, das Fenster stand offen.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Duo verlief jedoch ohne Erfolg. Bisherigen Feststellungen nach befanden sich die Täter nicht im Innern, so dass lediglich geringer Schaden entstanden sein dürfte.

Die Zeugin beschrieb die Männer wie folgt: 1. Person: Ca. 170 - 175 cm groß, schlank; trug Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Schuhe, dunkle Hose. 2. Person: Gleiche Größe und Statur; trug schwarze Jacke, rote Schuhe, dunkle Hose. Beide trugen die Kapuzen über dem Kopf.

Zeugen, die evtl. ebenfalls auf die Männer in der Nacht zum Sonntag aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

