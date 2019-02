Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Landespolizeiorchester Baden-Württemberg - "Cinema in Concert" - Ein buntes Orchester in einer bunten Stadt - mit Stargast Sascha Krebs

Mannheim (ots)

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast bei Musikfestivals und Sendungen in Funk und Fernsehen.

Am 9. April um 20.00 Uhr spielt das Orchester ein Benefizkonzert im Capitol Mannheim.

Für den scheidenden Polizeipräsidenten Thomas Köber war es eine Herzensangelegenheit das Orchester des Landes Baden-Württembergs für einen Auftritt nach Mannheim zu holen. Bevor er dieses Jahr seinen Ruhestand antritt, erfüllt sich dieser Wunsch auf besondere Weise. Im denkmalgeschützten ehemaligen Kino wird das Orchester, bei einigen Liedern unterstützt von Musicaldarsteller und Rock 'n' Roller Sascha Krebs, ein Benefizkonzert zugunsten der Neckarstadt Kids e.V. geben.

29 Musikerinnen und Musiker aus zehn Nationen, in der klassischen Besetzung mit Blechbläsern, Holzbläsern und Schlagzeuggruppe werden u.a. Filmmusik aus verschiedenen Jahrzehnten erklingen lassen. Ganz nebenbei kann man so auch erleben, dass Integration mit der Kraft der Musik gelingen kann.

Das Capitol Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim laden Sie herzlich zu diesem Benefizkonzert ein.

Karten sind unter www.capitol-mannheim.de erhältlich.

Zum Verein "Neckarstadt Kids e.V.":

Der gemeinnützige Neckarstadt Kids e.V. wurde im Frühjahr 2018 verbands-, religions- und parteiübergreifend gegründet. Mit einem überschaubaren monatlichen Mitgliedsbeitrag wendet sich der Verein an Eltern und Kinder der Neckarstadt West und bietet unterstützend zu Schulen und Horten ab September 2018 Nachmittagsgruppen für Kinder in den Bereichen Sport, Tanz, Theater, Artistik, Malen und Musik an.

