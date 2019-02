Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Postfiliale in der Weststadt Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Sonntag, 17.40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Postfiliale in der Hebelstraße brachial ein und öffneten ersten Angaben zufolge rund 100 Pakete. An dem Tresor im Personalaufenthaltsraum machten sich die Unbekannten ebenfalls zu schaffen, konnten diesen aber nicht öffnen.

Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

