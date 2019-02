Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Tresor mit diversen Fahrzeugpapieren, mehrere tausend Euro Bargeld sowie verschiedene Schmuckstücke fielen bislang unbekannten Tätern bei einem Einbruch in ein Anwesen im Veilchenweg am Samstagabend in die Hände. Zugang zu dem Objekt verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentüre.

Ob weitere Utensilien gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit müsste Samstagabend, ca. 19.20 Uhr gewesen sein.

Zeugen und/oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

