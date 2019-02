Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Geschwindigkeitsüberwachungsanlage manipuliert - Polizei sucht dringend Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit Papier überklebt wurde die in der Schubert-/Lessingstraße fest installierte Geschwindigkeitsüberwachungsanlage durch bislang nicht ermittelte Täter, so dass diese in ihrem Betrieb gestört war. In der Nacht zum Montag wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Sie stellte u.a. das Papier als Beweismittel sicher. Die Anlage selbst wurde nicht beschädigt.

Zeugen, die evtl. Personen wahrgenommen haben und/oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

