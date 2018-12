POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Unfall im Kreuzungsbereich, Zeugen gesucht!

Mannheim-Sandhofen (ots) - Am Montag gegen 06.25 Uhr kam es an der Kreuzung Bürstadter Straße/ Spinnereistraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Fahrer eines Hondas leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug die Bürstadter Straße in Richtung Friesenheimer Insel. Ein 58-jähriger Fahrer eines Fiat Ducatos kam von der Spinnereistraße und wollte links auf die Bürstadter Straße in Richtung Bundesstraße 44 abbiegen. Im Kreuzungsbereich fuhr der Hondafahrer dem Ducatofahrer in die Fahrerseite.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro.

Da beide Beteiligten behaupteten jeweils "grün" gehabt zu haben, sucht der Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim nun Zeugen des Unfalls. Diese mögen sich unter 0621 174 4045 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

