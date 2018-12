POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots) - In der Aufeldstraße suchte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus gleich zwei Wohnungen heim. Indem er zunächst gewaltsam einen Rollladen nach oben schob und die dahinterliegende Terrassentür aufhebelte, gelangt der Unbekannte in die Erdgeschosswohnung und durchsuchte dort sämtliche Schränke und Schubladen nach Brauchbarem. Anschließend brach er von innen die Wohnungstür zum Treppenhaus auf und verschaffte sich im Obergeschoss gewaltsam Zutritt zur zweiten Wohnung. Auch in dieser hatte der Täter sämtliche Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang aber noch nicht fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit kann auf 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

