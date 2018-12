POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Edingen-Neckarhausen (ots) - In der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr, wurde in der Heidelberger Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter war durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Wohnhaus gelangt und hatte im Inneren die gesamten Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht. Ob der Einbrecher dabei fündig wurde, steht bislang noch nicht fest. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich jedoch auf ca. 500 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

