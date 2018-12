POL-MA: Weinheim-Rippenweier: Über Balkon in Wohnung eingedrungen - Zeugen gesucht!

Weinheim-Rippenweier (ots) - In der Nacht zum Montag, gegen 3:10 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Anwesen in der Straße "Am Apfelbach" ein. Während sich die Bewohner in der Wohnung aufhielten, stieg der Unbekannte auf den Balkon der Wohnung und verschaffte sich durch Aufhebeln der Tür Zutritt ins Innere. Er durchsuchte zwei Schatullen und entwendete aus diesen mehrere hochwertige Schmuckstücke. Weiterhin ließ er einen höheren Bargeldbetrag mitgehen. Vermutlich wurde der Einbrecher durch einen der Geschädigten gestört, sodass er von einer weiteren Tatausführung abließ und zügig über die Wohnungstür die Flucht ergriff. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

