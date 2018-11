POL-MA: Eberbach: Verkehrsunfall auf der L 524

Eberbach (ots) - Am Samstagmittag befuhr eine 38-jährige Golf-Fahrerin auf der Landstraße von Eberbach in Richtung Unterdielheim. Gegen 13.20 Uhr kam sie mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und stürzte in Höhe des dortigen Waldparkplatzes "Stettenrampe" eine 6 Meter tiefe Böschung hinunter. Nachdem der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam, konnte die Frau noch selbständig ihr Fahrzeug verlassen. Zur ihrer Rettung musste die Freiwillige Feuerwehr technische Unterstützung leisten. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst aus der Böschung geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise gesperrt werden. *mm

