POL-MA: Mannheim: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann

Mannheim (ots) - Am Freitagmorgen verließ der 66-jährige Horst Hans F. gegen 05.00 Uhr eine Pflegeeinrichtung in den E-Quadraten. Bisherige Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen ergebnislos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden.

Horst Hans F. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - schmale Gestalt, hageres Aussehen - braune, kurze Haare - bekleidet mit dunkler Hose und brauner Jacke

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 66-Jährigen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. *mm

Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

