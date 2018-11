POL-MA: Mannheim: Zwei Männer bei Auseinandersetzung am Paradeplatz schwer verletzt - 22-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Syrer erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen, 17.11.2018, in der Mannheimer Innenstadt einen versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begangen zu haben.

Gegen 5.30 Uhr war es am Taxihalteplatz am Paradeplatz im Quadrat D 1 zur einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen junger Männer gekommen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige auf zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren eingestochen haben soll. Beide Männer erlitten dabei schwere Verletzungen. Bei dem 35-Jährigen ist von lebensgefährlichen Verletzungen auszugehen. Während der Fahndung konnte wenig später der 22-Jährige als Tatverdächtiger festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte zwischenzeitlich ein dringender Tatverdacht gegen den jungen Mann erhärtet werden.

Nach der Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim am Sonntagmittag wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

