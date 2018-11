POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit sechs beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen

Sinsheim,BAB 6 (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Am Samstagmittag, kurz vor 14.00 Uhr, erkannte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin eines Skodas, auf der BAB 6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim, in Fahrtrichtung Mannheim, einen vor ihr abbremsenden Pkw, VW Golf zu spät und fuhr diesem auf. Der VW wurde auf den davor befindlichen BMW aufgeschoben. Der Fahrer eines Daimler-Benz, der hinter dem Skoda fuhr, konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Der ihm nachfolgende Klein-Lkw erkannte die Verkehrssituation ebenfalls zu spät und fuhr auf dem Daimler-Benz auf. Ein hinter dem Klein-Lkw fahrender Renault-Fahrer fuhr auf diesen auf. Die Skoda-Fahrerin, sowie zwei Insassen in dem VW-Golf und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt. Alle sechs beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten der linke und mittlere Fahrstreifen der BAB 6 gesperrt werden, was zeitweise einen Rückstau von 4 Kilometern verursachte. Um 17.00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

