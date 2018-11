POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungeinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Haus in Dossenheim ein. In der Zeit zwischen 18.15 und 19.20 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür des Anwesens in der Neckarstraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten in sämtlichen Räumen des dreigeschossigen Hauses Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Eindringlinge ein hochewrtiges Fahrrad, mehrere elektronische Geräte sowie Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die Einbrecher offenbar auch das Nachbarhaus heimgesucht hatten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

