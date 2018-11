POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein unbekannter Dieb entwendete am Freitagvormittag aus einem geparkten Auto die Geldbörse der Besitzerin. Der Opel-Corsa war gegen 10.45 Uhr kurzzeitig unverschlossen am Hauptbahnhof abgestellt. Währenddessen entwendete ein unbekannter Täter aus dem im Kofferraum abgelegten Rucksack die Geldbörse der Besitzerin. In der Geldbörse befanden sich neben mehreren hundert Euro Bargeld in Scheinen und Münzen auch mehrere persönliche Ausweispapiere der Frau.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

