POL-MA: Mannheim-Oststadt: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und verletzt sich dabei.

Mannheim-Oststadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen wurde ein 41-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 41-Jährige befuhr gegen 3.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Karl-Ludwig-Straße in Richtung Augustaanlage. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 50-jährigen Fiat-Fahrers. Der Fahrer des Fiat versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Radler jedoch nicht mehr verhinder. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog der sich Verletzungen im Rückenbereich zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 41-jährigen Fahrradfahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell