POL-MA: Rauenberg: Küchenbrand - mehrere tausend Euro Schaden DRK und Freiwillige Feuerwehr im Einsatz

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich infolge eines technischen Defekts kam es am Sonntag in der Küche eines Anwesens in der Straße "Am Rainacker" zu einem Steckdosenbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg war mit rund 14 Mann im Einsatz und konnte nach Aufbrechen der Wohnungsabschlüsstüre das Feuer rasch löschen.

Verletzte waren nicht zu beklagen. Da u.a. auch das Küchenmobiliar in Mitleidenschaft gezogen wurde, beträgt der Gesamtschaden weit über 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch.

