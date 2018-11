POL-MA: Altlußheim: Geräteschuppen aufgebrochen und diverse Gerätschaften gestohlen - Kommen diebselben Täter in Frage

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Durch Aufbrechen der Vorhängeschlösser sowie Türen gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten mehrerer Geräteschuppen im Eichelgartenweg und ließen verschiedene Gegenstände, darunter ein Kofferradio, eine Gas-/Petroleumlampe, Werkzeuge etc. im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mitgehen. Am Sonntagmittag bemerkten die Geschädigten die Aufbrüche und verständigten die Beamten des Polizeireviers Hockenheim, die zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen haben. Zeugen, die zwischen Samstag- und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

