POL-MA: St.Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Opel Corsa streift Radfahrer, Radfahrer und Zeugen gesucht!

St.Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr kam es offenbar auf der Kronauer Straße zwischen dem Industriegebiet Rot und der Autobahnunterführung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem braunmetallicfarbenen Opel-Corsa und einem Radfahrer. Die 82-jährige Fahrerin des Opels fuhr vom Industriegebiet in Richtung Autobahnunterführung und streifte hierbei offenbar einen Radfahrer, der in gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer soll daraufhin gestürzt sein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe ein weiterer Mann den Radfahrer wieder aufgeholfen, worauf der Radfahrer weiter gefahren sei. Die 82-jährige verließ die Unfallörtlichkeit und zeigte den Unfall gegen 12 Uhr beim Polizeiposten St. Leon-Rot an.

Dieser sucht nun nach dem geschädigten Radfahrer, dem vermeintlichen Helfer und nach Zeugen des Unfalls. Diese mögen sich unter 06227 881600 beim Polizeiposten St. Leon-Rot melden.

