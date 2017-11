POL-PPKO: Einbruch in Koblenz-Metternich

Koblenz (ots) - Am Sonntag, 12.11.2017, kam es gegen 18.25 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Koblenz, Ecke Mayener Straße - An der Eisbreche. Die Bewohner der ersten Etage wurden durch Geräusche aus der Erdgeschosswohnung auf den Einbruch aufmerksam. Als sich die Bewohner ins Erdgeschoss begaben, schlossen der oder die Täter die Eingangstür und flüchteten unerkannt über die Terrasse ins Freie. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

