POL-PPKO: Einbruch am Kastorhof in Koblenz

Koblenz (ots) - Am Sonntag, 12.11.2017 wurde zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Kastorhof in Koblenz eingebrochen. Nachdem von dem oder den Tätern die Eingangstür aufgehebelt wurde, hebelten sie die Eingangstür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf. In dieser durchsuchten sie mehrere Zimmer. Soweit bislang bekannt wurden folgende Gegenstände gestohlen: Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, diverse Schmuckstücke und ein Rucksack. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

