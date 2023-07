Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Kindertagesstätte Räuberhöhle erhält Auszeichnung für vorbildliche Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Wienhausen (ots)

Bereits seit 1996 betreibt die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel die Brandschutzerziehung in Kindergärten, Schulen und weiteren Einrichtungen. Vom ersten Tag an beteiligte sich auch die Wienhäuser Kindertagesstätte "Räuberhöhle" an der Brandschutzerziehung und seit dem Jahr 2010 ist diese fester Bestandteil in der Jahresplanung.

Besonderes Engagement zeigte das Team rund um Melanie Thurau und Kerstin Heering im Jahr 2021, als ein Besuch durch die Brandschutzerzieher:innen aufgrund der damals gültigen Coronaverordnung unmöglich wurde. In Eigenregie und enger Abstimmung mit der Flotwedeler Brandschutzerzieherin, Ingrid Backhausen, führte das KiTa-Team als einzige Einrichtung innerhalb der Samtgemeinde Flotwedel eigenständig die Brandschutzerziehung durch.

Als Anerkennung für das überaus hohe Engagement der KiTa-Mitarbeiter:innen konnten Thurau und Heering am Mittwoch, den 05. Juli 2023, eine Auszeichnung für vorbildliche Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen entgegennehmen. Überreicht wurde diese durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Celle Dirk Heindorff, den Kreisbrandschutzerzieher Frank Stantze und Gemeindebrandschutzerzieherin Ingrid Backhausen.

