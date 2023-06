Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges an die Ortsfeuerwehr Eicklingen - Gerhard Fricke mit Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet

Eicklingen (ots)

Am vergangenen Freitag, den 09. Juni 2023, konnte durch den Samtgemeindebürgermeister Frank Böse das neue Mittlere Löschfahrzeug, kurz MLF, an die Ortsfeuerwehr Eicklingen übergeben werden.

Hierzu fanden sich die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Eicklingen, sowie Vertreter aus Politik, der Kreisfeuerwehr und weiteren befreundeten Feuerwehren um 17:00 Uhr am Eicklinger Feuerwehrhaus in der Dorfstraße ein.

Nachdem der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Barth die Feuerwehrmitglieder antreten ließ, folgten die Grußworte des Samtgemeindebürgermeisters Frank Böse. Nachdem dieser auf die zahlreichen Vorteile der Neubeschaffung und die Veräußerung des ehemaligen Eicklinger Löschfahrzeuges (Baujahr 1985) berichtete, konnte er den symbolischen Schlüssel an Gemeindebrandmeister Cord Krüger überreichen.

Krüger berichtete über die deutliche Verbesserung des Brandschutzes durch das neue Fahrzeug und den Beschaffungsprozess, welcher seine Wurzeln im Beschaffungskonzept aus dem Jahre 2008 hat. Anschließend konnte Krüger den Schlüssel des neu beschafften Fahrzeuges offiziell an den stellvertretenden Ortsbrandmeister Barth übergeben.

In den darauffolgenden Grußworten Barths ging dieser auf die Planungs- und Beschaffungsphase ein, welche bereits nach der Fahrzeugübergabe des HLF im Jahr 2017 begonnen hatte. "Die Auftragsbestätigung und das damit verbundene Auftragsklärungsgespräch mit dem Aufbauhersteller BTG aus Görlitz erfolgte dann im Jahr 20212, so Barth. Im Anschluss an seine Grußworte und die damit verbundene Indienststellung des MLF freuten sich Barth und Krüger noch einige Beförderungen und Ehrungen aussprechen zu können.

Nach bestandener Truppmannausbildung konnten an diesem Abend Ben Schmidt, Bennet Hiller und Linus Krumm zu Feuerwehrmännern befördert werden. Ebenfalls konnten Hajo Behrens und Andreas Kamin zum Oberfeuerwehrmann befördert werden.

Die Ehrung für 40-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr konnten an diesem Abend Eitel Blum und Jörg Markgraf entgegennehmen. Das Abzeichen des LFV Niedersachsen für langjährige Mitgliedschaft bekamen am diesem Abend Gustav Heidmann und Werner Schnelle verliehen, welche von 1963 bis 2008 Mitglied der Einsatzabteilung waren und anschließend in die Alters- und Ehrenabteilung überstellt werden konnten.

Als letzte Ehrung des Tages freute sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Dirk Heindorff eine besondere Ehrung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen überreichen zu dürfen. Die Ehrennadel in Silber konnte an diesem Abend Gerhard Fricke entgegennehmen, welcher für sein besonderes Engagement in der Feuerwehrarbeit bis hin auf Landesebene ausgezeichnet wurde.

Nachdem alle Ehrungen und Beförderungen vollzogen waren, und Pastor Krahn ebenfalls seine Grußworte gesprochen hatte, lud die Ortsfeuerwehr Eicklingen zum gemütlichen Beisammensein bei Leckereien vom Grill und einigen Kaltgetränken ein.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell