Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Entstehungsbrand in Gewerbeobjekt

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FW: Bocholt (ots)

Die Feuerwehr wurde heute gegen 10:15 Uhr zu einem Feuer in einem Gewerbeobjekt im Ortsteil Holtwick alarmiert. Hier kam es zu einem Entstehungsbrand im Deckenbereich welcher vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Die Mitarbeiter handelten umsichtig, alarmierten umgehend die Feuerwehr und räumten das Gebäude frühzeitig. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und der übrige Dachbereich kontrolliert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Durch das besonnene Verhalten der Mitarbeiter sowie das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

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