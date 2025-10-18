Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251018.1 Rendsburg: 13-Jährige vermisst

Rendsburg (ots)

Seit gestern Mittag wird die 13-jährige Lotta Marie K. aus Rendsburg vermisst. Die Vermisste benötigt dringend medizinische Versorgung. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir die Bevölkerung sowie Medien um Unterstützung.

Das Mädchen verließ gestern Mittag ihre Wohnanschrift im Rendsburger Stadtteil Neuwerk und kehrte bislang nicht zurück. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen. Eine Straftat dürfte nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Der 13-Jährige ist von kräftiger Statur und ca. 173 cm groß. Sie hat lange dunkelblonde Haare mit rötlichen Strähnen. Zuletzt soll sie eine schwarze Jacke mit Kapuze und Fellkragen und eine weite schwarze Jogginghose getragen haben.

Wer die Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04331-208458 oder 110 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

