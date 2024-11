Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241111.3 Kiel - Tatbeteiligte nach versuchtem Totschlag ermittelt - Haftbefehle erlassen - Folgemeldung zu 241030.3

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht vom 26. auf den 27.Oktober kam es in der Bergstraße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Mehrere Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelte vier Tatverdächtige. Gegen zwei der vier Männer erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaftbefehle. Polizeibeamte nahmen daraufhin Donnerstag einen 19-Jährigen in Kiel fest. Er kam in eine Jugendanstalt. Der zweite Beteiligte, ein 19-Jähriger, wurde Freitag Mittag festgenommen und vorgeführt. Er kam im Anschluss ebenfalls in eine Jugendanstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizei dauern weiter an.

Das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein ist nach wie vor freigeschaltet, auf dem folgendem Link können Videos oder Fotos hochgeladen werden: https://sh.hinweisportal.de/.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

