POL-KI: 240510.4 Kreis Plön: Verkehrssicherheitsbericht 2023 für den Kreis Plön

Kiel / Kreis Plön (ots) - Der gestrige Himmelfahrtstag verlief aus polizeilicher Sicht sowohl in Kiel wie auch im Kreis Plön friedlich. Die Einsatzkräfte mussten nur in wenigen Fällen eingreifen. In Kiel war erneut der Schrevenpark Anlaufpunkt für zahlreiche, meist junge, Personen. Während die Polizei die Anzahl gegen 15 Uhr auf 800 schätzte, waren es ab etwa 18 Uhr über 2.000 Menschen, die sich dort aufhielten. ...

mehr